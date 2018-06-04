Erdoğan'la görüşen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a protesto

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Türkiye kökenli Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Alman taraftarlar tarafından protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükleri gerekçesiyle Alman Milli Takım futbolcularından Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik tepkiler sürüyor.

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde Cumartesi akşamı oynanan Almanya-Avusturya hazırlık maçında, bazı Alman taraftarlar Özil ve Gündoğan’ı düdük ve ıslık çalarak protesto etti.

DW Türkçe'nin haberine göre, “Sağır değiliz, sesler duyuluyor” diyen Özil ve Gündoğan'ın takım arkadaşı Sami Khedira konuya ilişkin olarak başka bir açıklama yapmak istemediğini dile getirdi.

Alman Milli Takım yönetimi ise artık Özil ve Gündoğan'a yönelik eleştiri ve protestolara son verilmesi gerektiğini görüşünde. Alman Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff maç öncesinde Süddeutsche Zeitung’a verdiği mülakatta Özil ve Gündoğan’a yönelik eleştiriler konusunda uyarıda bulundu. “Mesut ve İlkay genç insanlar. Sürekli olarak sert eleştiriler yöneltmemek gerekiyor” diyen Bierhoff, “Yüksek nitelikleri olan deneyimli siyasetçiler bile bazen pot kırıyor, hata yapıyor veya yanlış mesajlar veriyor, ancak sonrasında işlerine devam ediyorlar. Futbolcular için farklı standartların geçerli olmaması gerekiyor” şeklinde konuştu.