Erdoğan'dan Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi ilginç açıklama

AKP'nin proje takımı Başakşehir'e, Galatasaray maçı öncesinde 'ilginç' bir destek açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Başakşehir kongresinde, 'O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım' dedi.

AKP'nin proje takımı olan Başakşehir, bugün önemli bir karşılaşmaya çıkacak.

Sene başından bu yana hakem desteği eleştirilerine konu olan Başakşehir'in Galatasaray ile oynayacağı şampiyonluk yolundaki kritik maç öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama dikkat çekti.

Partisinin Başakşehir'deki kongresine katılan Erdoğan, “16 Nisan’da Başakşehir bir kez daha iradesine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük. Biz Başakşehir’in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Fakat kusura bakmayın. Stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım” diye konuştu.

Bu sözler sosyal medyada eleştiri konusu oldu.