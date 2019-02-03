AKP’nin proje takımı Başakşehir'e ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Başakşehir'le övünüyorum çünkü benim kurduğum bir takım' dedi.

Türkiye futboluna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Süperlig’de liderliğini koruyan AKP’nin proje takımı Başakşehir ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Başakşehir'le övünüyorum çünkü benim kurduğum bir takım” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir Futbol Kulübü çok iyi, önde de gidiyor" dedi.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyesor olan takımın kendi belediye başkanlığı döneminde kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, “O Başakşehir tırmandı ve buralara kadar geldi. Çok ciddi bir seyircisi yok. Başakşehirliler'e sesleniyorum, 'Siz niçin maçları seyretmiyorsunuz?' diye. Gayet güzel stadları var. Biraz yavaş yavaş artışa başladı” dedi.

Türkiye’de yeterli futbol altyapısının bulunduğunu belirten Erdoğan, “Tüm bunlar iyi de, milli takımımızın hali ne olacak? Bu kadar tesis var. Dünyada kafaya oynayanların çoğu ülkenin böyle altyapısı yok” ifadelerini kullandı.