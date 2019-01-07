Enes Kanter: Suikasttan korkuyorum

NBA takımlarından New York Knicks'te forma giyen Enes Kanter, 17 Ocak'ta Londra'da oynanacak Washington Wizards maçında forma giymeyeceğini, İngiltere'ye de gitmeyeceğini açıkladı. BBC'ye konuşan Kanter, bu kararına gerekçe olarak, 'suikasta uğramaktan korkmasını' gösterdi.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New York Knicks'te forma giyen Cemaatçi Enes Kanter, 17 Ocak'ta Londra'da oynanacak Washington Wizards maçında forma giymeyeceğini açıkladı.

"Türk hükümeti bana kafayı takmış" diyen Kanter, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan'a karşı yüksek sesle konuşuyorum. Bu nedenle kendimi güvende hissetmiyorum. Harry Potter'ı çok sevdiğim, Londra'ya gelip her yerini gezmeyi çok istediğim için bu çok üzücü ama bu riski göze alamam" ifadelerini kullandı.

Kanter, "Kendisinin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) birçok çılgın destekçisi var. Paranoyak olduğumu söyleyebilirsiniz ama bu riski almak istemiyorum. Takımımın güvenlik sorumlusu bana, Londra'ya gidersem odamdan çıkamayacağımı ve hiçbir aktiviteye katılamayacağımı söyledi. Gittikçe daha fazla ölüm tehdidi alıyorum, son birkaç günde yüzlerce aldım. Ama açık sözle konuşmaya devam edeceğim, Türkiye'de neler olduğunu tüm dünyanın bilmesini istiyorum. Bu basketboldan da, NBA'den de daha büyük bir şey" diye konuştu.