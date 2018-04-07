Emre Belözoğlu bildiğiniz gibi: Tribünlere küfretti

Süper Lig’in bitimine haftalar kala şampiyonluk yarışının en önde giden iki takımından biri olan Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu, sahada yaptığı hareketlerle tepki çekmeye devam ediyor...

Dün akşam oynanan Başakşehir-Malatyaspor maçında Belözoğlu’nun Malatyaspor taraftarlarına el hareketi yaptığı kameralara yansıdı. Sosyal medyada, Emre’nin tribünlere dönerek “O.ç.” ifadesini kullanarak küfür ettiği ifade edildi.

Bu anlarda hakem Barış Şimşek'in Emre Belözoğlu’na kart göstermesi gerekirken, sırtını sıvazlayarak sakinleştirmeye çalışması dikkat çekti.

Daha geçen hafta oynanan maçta, Emre Belözoğlu’nun maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya yönelik sert el hareketleri spor programları ve sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Aynı hakem aynı maçta Başakşehir’in rakibi Akhisarspor’un oyuncusu Lopez’i kendisine sert tepki gösterdiği ve küfür ettiği gerekçesiyle oyundan atmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU İÇİN İLK DEĞİL

Bu Emre Belözoğlu’nun ilk olayı değil… Futbolculuğu boyunca sık sık maç içinde ve dışında sergilediği tutumlarıyla eleştirilen Belözoğlu, 3-4 hafta önce de Konyaspor maçında hakeme yönelik "S..tir" ifadesini kullanmıştı. Ancak TFF, Belözoğlu'nun PFDK'ye sevkine gerek görmemişti.

Emre Belözoğlu, spor yazarı Mehmet Demirkol’u da “Bir gün onunla hesaplaşacağız” diyerek tehdit etmişti.

Yine Belözoğlu ve Başakşehirli futbolcular, Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere biten maçın ardından maç sonunda görüntü alan A Spor muhabiri Selman Kutlu ile görüntü alan kameraman Ahmet Çağlar Yıldırım'a saldırmıştı.