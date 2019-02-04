Emiliano Sala bulundu mu?

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu.

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı Fransa'dan İngiltere'ye taşırken radardan kaybolan özel uçağın enkazına Manş Denizi'nde ulaşıldı. İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi (AAIB), enkazında bir ceset de görüldüğünü duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre AAIB, uçağın enkazından son fotoğrafı da kamuoyuyla paylaştı. Cesedin kime ait olduğu bilinmiyor.

Sala'nın ailesi tarafından finanse edilen arama-kurtarma çalışmalarını yürüten David Mearns, paylaştığı Twitter mesajında "Emiliano Sala ile pilot David Ibbotson'u taşıyan uçağın enkazı Pazar sabahı FPV MORVEN arama gemisi tarafından bulundu" dedi.

Mearns, Sala ve Ibbotson'un ailelerinin polis tarafından bilgilendirildiğini, İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nin olayla ilgili bugün bir açıklama yapacağını söyledi.

28 yaşındaki Sala, 19 Ocak'ta Premier Lig ekiplerinden Cardiff City'ye tranfer olmuş ve iki gün sonra yeni takımına katılmak için küçük bir uçakla yola çıkmıştı. Uçak havadayken radarda kaybolmuş ve ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları üç gün sürmüş, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bir sonuca ulaşmadan durdurulmuştu.

Sala'nın ailesi, kendilerinin finanse ettiği bir arama kurtarma operasyonunu geçen hafta başlatmıştı.

Pilot Ibbotson'un yolculuk öncesi Facebook'tan bir arkadaşına "Aletli iniş sistemi (ILS) konusunda biraz paslanmışım" mesajı attığı tespit edilmişti.