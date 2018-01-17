Efsane isim futbolu bıraktı

Futbol tarihine damgasını vuran efsane isimlerden Ronaldinho futbolu bıraktığını açıkladı.

Barcelona ve Brezilya Milli Takımı ile futbol tarihine damga vuran isimlerden biri olan Ronaldinho, futbolu bıraktı.

Ronaldinho'nun abisi Roberto Asis, Ronaldinho'nun emekli olacağını açıklarken, vedası için büyük bir proje planladıklarını söyledi.

Asis, "Futbolu bıraktı. Artık bitti. Ona güzel bir veda yapalım. Dünya Kupası'nın ardından, belki Ağustos'ta, olması gerektiği gibi görkemli" açıklamasında bulundu.

Ronaldinho'nun kariyerinde 2 La Liga, 1 Serie A, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası, 1 Copa America, 1 Libertadores şampiyonluğu bulunuyor.

Ronaldinho Ballon d'Or ödülüne de layık görülmüştü.