Efes ve Fenerbahçe Dörtlü Final'de eşleşti

Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı 80-71 yenerek Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi. Bu galibiyetin ardından Efes'in rakibi Fenerbahçe olurken, Avrupa Ligi tarihinde ilk kez Türkiye'den iki takım Dörtlü Final'de karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi çeyrek final serisi beşinci maçında Anadolu Efes, İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 80-71 yendi ve seride durumu 3-2'ye getirerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Efes, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final'de bir diğer Türkiye temsilcisi Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi tarihinde ilk kez Türkiye'den iki takım Dörtlü Final'e yükselirken, yarı finalin diğer karşılaşması Real Madrid ve CSKA Moskova arasında oynanacak.