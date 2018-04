Duvar desenli şort giyen ABD'li boksör, Meksikalı rakibine yenildi

ABD'li boksör Rod Salka, Meksikalı rakibi Francisco Vargas'la yaptığı karşılaşmaya ABD bayrağının renkleriyle oluşturulmuş "duvar" desenli şort ile çıktı. "Duvar" ile ABD'nin Meksika sınırına göçmenlerin geçişini engellemek için yapmayı tasarladığı duvarı simgelerken; şortun üst kısmında ise ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkça kullandığı ve ABD çıkarlarını en önde görmeyi anlatan "America 1st" (Önce Amerika) yazısı dikkat çekti.

ABD'li "profesyonel" boksör rakibini aşağılayıcı şortuna rağmen kaybetmekten kurtulamadı. Salka rakibinin yumruklarına dayanamayarak yerde kaldı ve karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Rod Salka wore “America 1st” and a wall pattern on his trunks against Mexican fighter Francisco Vargas, and ended up getting his ass kicked #boxing pic.twitter.com/CmNfIeU6X1

— Ryan Songalia (@ryansongalia) 13 Nisan 2018