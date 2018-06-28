Dünya Kupası'nda ilginç istatistik: Kupayı alan eleniyor

Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, kayıpsız olarak lider çıkmasına kesin gözüyle bakılan grupta son sırada yer alarak turnuvaya erken veda etti. Ancak Almanya bu konuda yalnız değil... 1998 Dünya Kupası'ndan bu yana tam 4 şampiyon sonraki turnuvada gruptan çıkamayarak elendi.
Son Dünya Şampiyonu Almanya, 2018 Dünya Kupası'nda da en büyük favorilerinden biriyken turnuvaya erken veda etti.
Meksika, İsveç ve Güney Kore ile F Grubu'nda bulunan Almanya, iki mağlubiyet ve bir galibiyet ile grubunu son sırada tamamladı.
1938 Dünya Kupası'nda bu yana ilk kez turnuvaya gruplarda veda eden Almanya, son şampiyon olup bir sonraki turnuvaya grupta veda edenler kervanına katıldı.
- 1998 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 2002 yılında turnuvaya gruplarda veda etti.
- 2006 Dünya Kupası'nı kazanan İtalya, 2010 yılında gruplarda veda etti.
- 2010 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya, turnuvaya 2014 yılında gruplarda veda etti.
- 2014 yılında kupayı havaya kaldıran Almanya, Rusya'da turnuvaya gruplarda veda etti.