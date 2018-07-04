Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu, oynanan iki maçla sona erdi.
Günün ilk maçında İsviçre ile karşılaşan İsveç, 66. dakikada Forsberg'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Kolombiya ile İngiltere maçının normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona ererken, turu geçen penaltı atışları sonrası 4-3'lük skorla İngiltere oldu.
ÇEYREK FİNAL
-Uruguay-Fransa (6 Temmuz Cuma, Nizhny Novgorod Stadı)
-Brezilya-Belçika (6 Temmuz Cuma, Kazan Arena)
-Rusya-Hırvatistan (7 Temmuz Cumartesi, Fisht Stadı)
-İsveç-İngiltere (7 Temmuz Cumartesi, Samara Arena)
YARI FİNAL
-Uruguay-Fransa / Brezilya-Belçika (10 Temmuz Salı, Krestovsky Stadı)
-Rusya-Hırvatistan / İsveç-İngiltere (11 Temmuz Çarşamba, Luzhniki Stadı)