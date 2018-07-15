Dünya Kupası: 20 yıl sonra yeniden Fransa'nın

Dünya Kupası'nda final maçı bugün Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda gerçekleşti. Hırvatistan karşısında 4-2'lik üstünlük kuran Fransa, 20 yıl sonra yeniden kupanın sahibi oldu.

Dünya Kupası'nda final maçı bugün Rusya'nın Moskova şehrinde oynandı. Luzhniki Stadı'nda gerçekleşen final maçı heyecan dolu anlara sahne oldu.

Hırvatistan karşısında 4-2'lik üstünlük kuran Fransa, 20 yıl sonra yeniden kupanın sahibi oldu.

Fransa’yı kupayı getiren goller Mandzukic (18. dakika), Griezmann (38. dakika), Pogba (59. dakika) ve Mbappe'den (65. dakika) geldi. Hırvatistan'ın 2 golünü ise Perisic (28. dakika) ve Mandzukic (69. dakika) attı.

Katıldığı son 3 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaramayan Hırvatistan, bu defa finale kadar çıkmayı başardı ancak kupayı kaldıran Fransa oldu.

Fransa, 1998’da kazandıkları Dünya Kupası'ndan sonra 20 yıllık hasretine son verdi.

YILLARA GÖRE DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLARI

1930…………Uruguay

1934…………İtalya

1938…………İtalya

1950…………Uruguay

1954…………Almanya

1958…………Brezilya

1962…………Brezilya

1966…………İngiltere

1970…………Brezilya

1974…………Almanya

1978…………Arjantin

1982…………İtalya

1986…………Arjantin

1990…………Almanya

1994…………Brezilya

1998…………Fransa

2002…………Brezilya

2006…………İtalya

2010…………İspanya

2014…………Almanya

2018…………Fransa

