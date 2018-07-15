Dünya Kupası: 20 yıl sonra yeniden Fransa'nın

Dünya Kupası'nda final maçı bugün Rusya'nın Moskova şehrinde oynandı. Luzhniki Stadı'nda gerçekleşen final maçı heyecan dolu anlara sahne oldu.
Hırvatistan karşısında 4-2'lik üstünlük kuran Fransa, 20 yıl sonra yeniden kupanın sahibi oldu.
Fransa’yı kupayı getiren goller Mandzukic (18. dakika), Griezmann (38. dakika), Pogba (59. dakika) ve Mbappe'den (65. dakika) geldi. Hırvatistan'ın 2 golünü ise Perisic (28. dakika) ve Mandzukic (69. dakika) attı.
Katıldığı son 3 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaramayan Hırvatistan, bu defa finale kadar çıkmayı başardı ancak kupayı kaldıran Fransa oldu.
Fransa, 1998’da kazandıkları Dünya Kupası'ndan sonra 20 yıllık hasretine son verdi.
YILLARA GÖRE DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLARI
1930…………Uruguay
1934…………İtalya
1938…………İtalya
1950…………Uruguay
1954…………Almanya
1958…………Brezilya
1962…………Brezilya
1966…………İngiltere
1970…………Brezilya
1974…………Almanya
1978…………Arjantin
1982…………İtalya
1986…………Arjantin
1990…………Almanya
1994…………Brezilya
1998…………Fransa
2002…………Brezilya
2006…………İtalya
2010…………İspanya
2014…………Almanya
2018…………Fransa