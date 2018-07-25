'Dört büyük' kulübün borcu 10 milyar liraya yaklaştı: İşte kulüplerin borçları

"Dört büyükler" olarak tabir edilen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un toplam borcu 10 milyar liraya yaklaştı.

Türkiye'de futbol kulüplerinin borçları çığrından çıkmış durumda.

Kulüplerin geride kalan aylarda açıklanan mali tabloları ve başkanlarının beyanlarına göre 8,7 milyar lira olan toplam borç, son iki aydaki kur artışları ve faizlerle 9,5 milyar lirayı geçti.

Kulüpler arasında en fazla borç Fenerbahçe'de bulunuyor.

Toplam 10 milyar liraya yaklaşan borçlarda sarı-lacivertli kulübün payı 3,5 milyar lira durumunda.

Fenerbahçe'yi 2,8 milyar lira ile Galatasaray izlerken, Beşiktaş'ın borcu 2,1 milyar lira civarında.

Trabzonspor Kulübünün borcu da 1,1 milyar lirayı buluyor.

GELİRLER TEMLİKLİ

AA'nın haberine göre, borçları kur ve faiz nedeniyle her geçen gün artan kulüpler gelirlerinden de faydalanamıyor.

Spor kulübü yöneticileri, yapılan borçlara karşılık gelecek 5 yıldaki gelirlerin büyük çoğunluğunu finans kuruluşlarına temlik olarak vermiş durumda. Kulüplerin taşınmaz mal varlıklarının büyük kısmı da ipotek veya rehin olarak başka kuruluşlarda bulunuyor.

Kulüpler; tribün, loca, yayın, Spor Toto'dan alınan pay ve mağaza gelirleri gibi birçok kalemi bankalara temlik ettirdiği için kullanamıyor.