Djokovic 5. kez Wimbledon şampiyonu oldu

Büyük çekişmeye sahne olan Wimbledon finalı 4 saat 58 dakika sürdü. Sırp raket Djokovic rakibi Federer'i 3-2'lik skorla yenerek 5. kez Wimbledon şampiyonu oldu.

Çim kortta oynanan tek grand slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da tek erkekler finali büyük heyecana sahne oldu. Dünya klasmanının bir numarası Djokovic, iki numaralı seribaşı İsviçreli Federer karşılaşması tam 4 saat 58 dakika sürdü. Sırp raket Novak Djokovic rakibi Roger Federer'i 3-2'lik skorla yenerek şampiyon oldu.

15 bin kişilik merkez kortta oynanan maç, Wimbledon tarihinin en uzun süren finali oldu.

Tie Break'e (eşitliği bozma) giden maç 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12'lik seriler sonunda 3-2 Djokovic'in üstünlüğü ile bitti.

Dünya sıralamasında ilk sırada yer alan 32 yaşındaki Djokovic, çıktığı 5. Wimbledon finalinden de şampiyonlukla ayrılmış oldu. Böylece kariyerinin 16. grand slam şampiyonluğuna da ulaştı.

İlk set 7-6'lık skorla Novak Djokovic'in üstünlüğüyle sona ererken, ikinci sette Roger Federer rahat bir oyunla 6-1 geçerek durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette büyük bir heyecan yaşanırken Sırp raket 7-6'lık sonuçla kazanarak, Federer karşısında 2-1 öne geçti. Dördüncü seti iyi başlayan İsviçreli raket 6-4 kazanarak, durumu 2-2'ye getirdi ve maçı final setine taşıdı. Son sette büyük bir mücadeleye sahne olurken, Djokovic durumu 4-2'ye getirmesine rağmen maçı bırakmayan Federer'i yenerek 2 milyon 350 bin Sterlin para ödülünün de sahibi oldu.