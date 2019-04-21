Dikkat İstanbul’da bu yollar kapalı

İstanbul'da bugün (21 Nisan Pazar) Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte, İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar.

İstanbul’da bugün (21 Nisan Pazar) birçok yol 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sebebiyle kapalı. Yola çıkacak vatandaşlar ise hangi yolların kapalı olduğunu ve alternatif güzergahların hangisi olacağı belirlendi.

İSTANBUL’DA KAPALI YOLLAR

Saat 13.00 itibariyle;

Şekerpınar Kuzey yol katılım İstanbul istikameti (il sınırı)

Opet Mehmetçik Tesisleri Kuzey yol İstanbul İstikameti TEM otoyolu

Tuzla – Orhanlı girişeler Kuzey yol katılım İstanbul istikameti,

Kurtköy gişeler Kuzey yol katılım İstanbul istikameti,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul istikameti Mecidiye girişeler E-80 Kuzey yol katılım,

Sultanbeyli gişeler Kuzey yol katılım İstanbul istikameti,

Kartal – Samandıra gişeler Kuzey yol katılım İstanbul istikameti,

Mirkelam tesisleri Kuzey yol katılım İstanbul istikameti,

Çamlıca gişeler Güneyden Kuzeye dönüş – yan yol katılım,

Mürselpaşa caddesi Unkapanı istikameti (kadın eserleri, kütüphanesi ve bilgi merkezi önünden kapatılacak)

Abdulezelpaşa caddesi Seferikoz sokak çıkışından Unkapanı istikameti kapatılacak.

Unkapanı köprü kapatılacak,

Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçid arası bağlı tüm cadde ve sokaklar,

Ragıp Gümüşpala caddesi ve bağlı sokaklar,

Prof.Cemil Birsel caddesi ve bağlı sokaklar

Reşadiye caddesi ve bağlı sokaklar,

Galata Köprüsü kapatılacak,

Ankara Caddesi (Ebu Suud Caddesi ile Sirkeci arası)

Gülhane Parkı alt kapı girişleri

Ahırkapı iskele sokak,

Ahırkapı sokak,

Aksakal caddesi

Küçük Ayasofya caddesinden Sultanahmet Meydanı kadar bağlı cadde ve sokaklar,

Torun sokak

Dalbastı Sokak

Kabasakal Caddesi

Atmeydanı Caddesi

Pekyhane Caddesi,

Üçler Sokak,

Sultanahmet Meydan,

Sahil Kenddy cadde Zeytinburnu yeni varyanttan – Yenikapı arası bağlı cadde ve sokaklar,

Namık Kemal ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeden sahil yoluna katılım

Sahil Keneddy cadde Yenikapı Sirkeci arası bağlı cadde ve sokaklar,

Refik Saydam caddesi Şişhane inişleri kapama,

Tersane caddesi Perşembe Pazarı kapama,

Karaköyden Galata istikametine akım verilmeyecek

Saat 14.00 itibariyle :

0-2 Kozyatağı bağlantı yolu Güney yol Çamlıca ayrımları kapama noktası

0-2 Kozyatağı bağlantısı kuzey yol botanik ayrım kapama noktası,

Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir Güney yanyol Kozyatağı – K.Bakkalköy ayrımları kapama noktası,

0-1 Güney otoyolu Uzunçayır – Harem ayrımları kapama noktası

Ümraniye İmes Kavşağı Necip Fazıl Bulvarından Kuzey TEM otoyoluna katılım noktaları trafiğe kapatılacaktır.

Ataşehir Halk Caddesinden Güney TEM otoyoluna katılım noktası trafiğe kapatılacaktır.

D-100 Kuzey yol Harem istikameti, Kozyatağı Köprülü kavşağından itibaren trafiğe kapatılacaktır.

Yenisahra Kuzey yanyol ve Karaman caddesinden D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe katılacaktır.

Göztepe köprüden D-100 Kuzeye katılım noktaları trafiğe kapatılacaktır,

D-100 Göztepe Kuzey yanyol Ünalan ayrımlarından D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır.

Uzunçayır Köprü üstü 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü istikametinden D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır.

Akasya AVM ve Çeçen sokaktan D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır.

Acıbadem Şehit Emin Çölen sokaktan D-100 Kuzey Yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır.

Koşuyolu köprü Lambacı sokaktan D-100 Kuzey yola katılım noktası trafiğe kapatılacaktır.

Avrasya tüneli tek yönlü olarak kapatılacak. (Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş)

İSTANBUL ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Trafik akışı Kocaeli – İstanbul istikameti Şekerpınar gişelerden D_100 karayolu istikametine yönlendirilecek.

Orhanlı gişeler ve Kurtköy gişeler İstanbul yönüne gidecek araç trafik akışı D-100 karayoluna yönlendirilecek (Kurtköy – Sultanbeyli yanyol kullanılabilir)

Sultanbeyli gişelerden İstanbul istikameti için E-80 Güneş – Sultanbeyli D-100 veya yanyol istikametine yönlendirilecek.

Kuzey Marmara otoyolu Kuzey yolu kullanacak olan taşıtlar D-100 tarafından geliyorsa Kurtköy bağlantı yolu – İstanbul Park Paşaköy bağlantısı ile Y.S.S. Köprüsü istikametine

Kartal – Samandıra gişelerden D-00 istikametine,

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden gelen trafik akımı Kozyatağı yönüne kapatılarak Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir.

Kozyatağı yönünden gelerek TEM Kuzey yola bağlanmak isteyen araçlar Çakmak Köprü istikametine yönlendirilecektir.

Çamlıca bağlantısı Güney yoldan gelerek Ataşehir yanyolu kullanarak Kozyatağı – K.Bakkalköy istikametine gitmek isteyen araçlar Çamlıca gişeleri istikametine yönlendirilecektir.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden gelerek Uzunçayır ayrım yarından D-100 Harem istikametine gitmek isteyen araçlar D-100 Güney yola ve Kadıköy istikametine yönlendirilecektir.

TEM Kuzey yola gidecek sürücüler Necip Fazıl Bulvarına yönlendirilerek Hamza Yerlikaya Bulvarı ve Şile yolunu takip ederek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü ve diğer istikametlere gitmeleri sağlanacaktır.

TEM Kuzey yola gidecek sürücüler Yavuzlar Caddesine yönlendirilerek Yenisahra Köprü altından D-100 Güney yola, Kadıköy ve Üsküdar istikametlerine gitmeleri sağlanacaktır.

D-100 Kuzey yoldan gelerek Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kullanmak isteyen sürücüler Kozyatağında bulunan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ayrımlarından 2. Çevreyoluna yönlendirilerek bu güzergahtan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine gitmeleri sağlanacaktır.

D-100 Kuzey yoldan gelerek Kadıköy ve Üsküdar istikametine seyredecek sürücüler, Kozyatağı Köprü altından Atatürk caddesine yönlendirilerek Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minübüs yolu ), Sahilyolu ve Bağdat caddelerini alternatif olarak kullanabilecektir.

Yenisahra Kuzey yan yoldan ve Karaman Caddesinden gelerek D-100 Kuzey yolu kullanacak sürücüler Karaman caddesine yönlendirilerek Ali Fuat Cebesoy Caddesi, Şehit Cahar Dudayev Caddesi ve Libadiye Caddesini takiben Kadıköy Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gitmeleri sağlanacaktır.

Göztepe Köprüsünden Kadıköy istikametine gidecek sürücüler Şair Arşi Caddesine yönlendirilecek. Göztepe Köprüden Üsküdar ve Avrasya Tüneline gitmek isteyen sürücüler Libadiye caddesine yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar'a gitmeleri sağlanacaktır.

D-100 Göztepe Kuzey yanyoldan D-100 Kuzey yola bağlanarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kadıköy, ve Üsküdar'a gidecek sürücüler Ünalan Mahallesi istikametine yönlendirilerek Ayazma ve Ünalan Caddelerini takiben Libadiye Caddesinden 15 Temmuz Şehiler Köprüsü, Kadıköy ve Üsküdar'a gitmeleri sağlanacaktır.

Uzuçayır Köprüden D-100 Kuzeye katılarak Avrasya Tüneli ve Üsküdar istikametine gidecek sürücüler çevreyoluna yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar istikametine gitmeleri sağlanacaktır.

Uçunçayır Köprü üstü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinden D-100 Kuzey yola gidecek sürücüler D-100 Güney yola yönlendirilerek D-100 Güney Göztepe köprü katılımdan Kadıköy ve Üsküdar'a gitmeleri sağlanacaktır. Akasya AVM ve Çeçen sokaktan D-100 Kuzey yola bağlanacak sürücüler Uzunçayır Caddesi ve Çeçen Sokağa yönlendirilerek Kadıköy ve Üsküdar istikametine gitmeleri sağlanacaktır.

Şehit Emin Çölen Sokaktan D-100 Kuzey yola bağlanmak isteyen sürücüler aynı sokaktan döndürülerek Acıbadem Caddesini takiben Kadıköy ve Üsküdar istikametine gitmeleri sağlanacaktır.

Koşuyolu Köprü Lambacı sokaktan D-100 Kuzey yolu kullanarak Avrasya Tüneli, Kadıköy ve Üsküdar istikametine gidecek sürücüler Dinlenç Sokağı yönlendirilerek Dr. Eyüp Aksoy caddesini takiben Kadıköy, Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine gitmeleri sağlanacaktır.

Sahil Kenndey caddesi Yenikapı'dan Bakırköy istikameti Sahil Yolu Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Bab-ı Ali caddesi Haliç Köprüsü, Nur-u Osmaniye Caddesi, Ebusuud Caddesi, Ankara Caddesi(Ebusuud Caddesi ile Bab-ı Ali Caddesi arası) Haliç Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi Büyük Reşitpaşa Caddesi, Fethibey Caddesi, Gençtürk Caddesi, Ordu Caddesi, Fethibey Caddesi, Karaköy İstikameti, Taksim istikameti, Meşrutiyet Caddesi ve Beşiktaş istikameti