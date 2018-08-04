Digiturk'ün istediği oldu, maçlarda Periscope yasaklandı

Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının yayın hakkını elinde bulunduran Digiturk, canlı video paylaşım uygulaması Periscope üzerinden maçların görüntülerinin izinsiz servis edildiği gerekçesiyle İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, yapılan müracaatı yerinde bularak Twitter'a ait Periscope'tan canlı maç yayını yapılmasını engelleme kararı aldı.
Kararda, Süper Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı sürelerle sınırlı olmak üzere Periscope uygulama adreslerinde ihtiyati tedbir yoluyla erişimin engelleneceği, maç yayınlarının bitmesinin ardından Periscope'un tekrar erişime açılacağı belirtildi.
İlgili kararının Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı 10 Ağustos tarihinden itibaren uygulanacağını belirtiliyor.