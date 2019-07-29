Digitürk kararını açıkladı: Anlaşma sürdürülemez

Kulüplerle Digitürk arasındaki anlaşma krizinde yeni bir açıklama geldi. Yayıncı kuruluş olan Digitürk, 'Mevcut anlaşma açıkça sürdürülemez. Hiçbir şirketin 2016 anlaşmasının şartları altında çalışması mümkün değil' dedi. Digitürk'ün bu açıklaması sonrası kulüplerin nasıl bir tavır alacağı merak konusu.

Yayıncı kuruluşun kulüplerle yaptığı görüşmede yeni kur fiyatında anlaşma sağlanamazken, yeni sezonun ilk ödemesi olan yaklaşık 125 milyon dolar da bu nedenle yatırılmamıştı.

Kriz derinleştirken, Financial Times'ın Türkiye muhabiri Laura Pitel'e açıklamalarda bulunan Digitürk, "Mevcut anlaşma açıkça sürdürülemez. Hiçbir şirketin 2016 anlaşmasının şartları altında çalışması mümkün değil. Bu eşsiz ekonomik durumda ligin finansal diriliğini sırtlama sorumluluğu sadece bizde olmamalı. Ekonomik durum bütün şirketleri etkiliyor" ifadesini kullandı.

Bu açıklamanın ardından kulüplerin nasıl bir tavır alacağı, yeni bir anlaşmaya gidilip gidilmeyeceği merak konusu.