Derbide kazanan yok: Galatasaray - Fenerbahçe maçı 1-1 bitti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 sona erdi. Derbiye resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yapılan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 1-1 berabere sona erdi. Derbinin iki golü de karşılaşmanın ikinci yarısında kaydedildi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında goller Eljif Elmas ve Onyekuru’dan geldi. Hareketli geçen karşılaşma 1-1 sona erdi.

Derbide ayrıca resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Dün katıldığı Beşiktaş maçında kendisi lehine slogan atılmasının ardından AKP ve MHP'nin hedefi olan İmamoğlu, bugünkü derbiye ilişkin yaptığı açıklamada da "Gideceğim kardeşim, bu kadar net" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "İstanbulumuzun iki köklü kulübünün önemli maçında Fenerbahçe Stadı’nda olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.