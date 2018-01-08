Cüneyt Çakır: Şike teklifi almadım

Cüneyt Çakır, hakemlik kariyeri boyunca hiç şike teklifi almadığını söyledi.

Cüneyt Çakır katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. "Büyük turnuvaları yönetmek hakemler için gurur verici bir şey. Bizden sonra gelecek genç arkadaşlarımızın bizden daha başarılı olmasını istiyoruz. Avrupa'da da oyuncular hakemi etkilemeye yönelik hareketlerde bulunabiliyor. FIFA'ya bağlı olduğumuz için kendi başımıza karar alamayız. Hakemlik sadece saha içindeki 90 dakikadan ibaret değil. Çalışmadan sahaya çıkarsanız kimse size saygı göstermez" diyen Cüneyt Çakır şike konusunda gelen soru üzerine hiç şike teklifi almadığını söyledi.