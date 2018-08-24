Metin Kurt'un ölüm yıldönümünde bir açıklama yapan Türkiye Komünist Partisi, 'Çizgi Metin' olarak da bilinen komünist futbolcunun yalnızca oyunuyla değil, koruduğu, geliştirdiği ve yarattığı değerlerle de tarihsel bir kimlik kazandığını belirterek 'Biz, Metin Kurt’un çizgisindeyiz' dedi.

Komünist futbolcu, spor adamı Metin Kurt’un ölümünün üzerinden 6 yıl geçti.

Türkiye Komünist Partisi 'Çizgi Metin’in çizgisindeyiz' başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Çizgi Metin" olarak da bilinen Kurt'un tribünlerin dibinde saha çizgisine yakın oynamasını "halka yakın olmak için" diye açıkladığına değinilerek, komünist futbolcunun sadece oyunuyla değil, koruduğu, geliştirdiği ve yarattığı değerlerle de tarihsel bir kimlik kazandığına işaret edildi.

Açıklamada "Biz, Metin Kurt’un çizgisindeyiz. Hiç boyun eğmedi, biz de boyun eğmeyiz. Çürümüş düzeni değiştirmeden sporun özgürleşemeyeceğini biliyordu, biz de biliyoruz" denildi.

TKP'den yapılan açıklamada şöyle denildi: