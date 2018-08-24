Komünist futbolcu, spor adamı Metin Kurt’un ölümünün üzerinden 6 yıl geçti.
Türkiye Komünist Partisi 'Çizgi Metin’in çizgisindeyiz' başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada "Çizgi Metin" olarak da bilinen Kurt'un tribünlerin dibinde saha çizgisine yakın oynamasını "halka yakın olmak için" diye açıkladığına değinilerek, komünist futbolcunun sadece oyunuyla değil, koruduğu, geliştirdiği ve yarattığı değerlerle de tarihsel bir kimlik kazandığına işaret edildi.
Açıklamada "Biz, Metin Kurt’un çizgisindeyiz. Hiç boyun eğmedi, biz de boyun eğmeyiz. Çürümüş düzeni değiştirmeden sporun özgürleşemeyeceğini biliyordu, biz de biliyoruz" denildi.
TKP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Komünist futbolcu, spor adamı Metin Kurt’un ölümünün üzerinden 6 yıl geçti.
“Çizgi Metin” olarak da bilinirdi, tribünlerin dibinde saha çizgisine yakın oynamasını “halka yakın olmak için” diye açıklamıştı. Komünist futbolcu Metin Kurt, sporda paranın saltanatına boyun eğmeyişiyle, sporu, sporcuyu ve sporla buluşturmayı görev bildiği halkı birbirinden ayırmadan sevişiyle tanındı.
Sadece “oyunuyla” değil, koruduğu, geliştirdiği ve yarattığı değerlerle de tarihsel bir kimlik kazandı.
Ona hâlâ çok borçluyuz: Yüzbinlerce emekçinin aylarca çalışarak kazandığı parayı “işsizlik maaşı” olarak alanların, sadece kendisinin değil sevenlerinin yetenek ve emeğiyle yaratılmış spor kariyerini iktidara meze yapanların, sermayenin düdüğünü yeşil sahalarda da öttürenlerin karşısına onun yarattığı değerlerle, onu işaret ederek çıkıyoruz.
Onun “futbol borsada değil, arsada güzel” sözü bize güç veriyor.
Şampiyonluğu hep para babalarının elinde tuttuğu, atılan gollerin hep emekçilerin kalesine girdiği endüstriyel futbolu kutsayan, şirketleşmeyi “futbolumuzdaki büyük ilerleme” olarak sunan, futbol sahalarına takımların, emektar futbolcuların, spora yarar sağlamış insanların değil de şirketlerin adlarını veren bir karanlığın halkın üzerine çöktüğü bir zamanda, onun şahitliği, yetenek ve emek ürünü futbolculuğu bize ışık tutuyor.
Biz, Metin Kurt’un çizgisindeyiz.
Hiç boyun eğmedi, biz de boyun eğmeyiz.
Çürümüş düzeni değiştirmeden sporun özgürleşemeyeceğini biliyordu, biz de biliyoruz.
Paranın saltanatını yıkacağız, oyunlarımızı sportmence oynayacağımız bir düzen kuracağız.
Türkiye Komünist Partisi