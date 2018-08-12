Charr'dan Özil'e destek: Reisi seviyorum, Erdoğan onun lideridir

Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, Mesut Özil'e de “Erdoğan onun lideridir” diyerek destek verdi.

Türkiye'ye gelen ve kendisini "Osmanlı torunu" olarak nitelendiren dünya şampiyonu boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Charr, bu yıl 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek için Türkiye'ye geldiğini belirterek, “Ben Türkiye ile gurur duyuyorum. Çok başarılı bir ülke. Çok büyük yüreği olan bir ülke. İslam ülkeleri içinde örnek bir ülke ve çok iyi. Amcam Erdoğan'ı, reisi çok seviyorum” dedi.

Mesut Özil hakkında da konuşan Charr, “Mesut Özil'in aldığı kararı doğru buluyorum. Erdoğan onun lideridir. Onunla fotoğraf çektirmesinde bir sakınca görmüyorum” ifadelerini kullandı.

