Cenk Tosun İngiltere'ye gitti: Rekor bedel

İngiltere ligi takımlarından Everton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun, transfer görüşmeleri için Londra'ya gitti.

ngiltere Premier Lig ekiplerindenEverton'a transfer olması beklenen Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile gittiği Londra'ya gitti.

Öte yandan Beşiktaş ile Everton arasındaki Cenk Tosun pazarlığı, İngiliz kulübünün futbol direktörü Steve Walsh’un önceki gün Türkiye’ye gelmesiyle resmen başladı.

Yaklaşık iki yıldır milli futbolcuyu takip eden Walsh, önceki akşam İstanbul’da bir restoranda siyah beyazlı kulübün 2. başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Üç saat süren görüşmede deyim yerindeyse kıran

Beşiktaş 2. Başkanı Çebi bu kez 25 milyon Euro talep etti ve daha aşağı inmeyeceklerini söyledi. Steve Walsh düşünmek için 2 gün süre isterken, iki kulübün öne sürdüğü rakamlar arasındaki farkın az olması nedeniyle transferin 1-2 gün içinde bitmesi bekleniyor.