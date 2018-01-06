Cenk Tosun Everton'da

Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmileşti.

Cenk Tosun Everton ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Tosun haftalık 125 bin pound kazanacak. Kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "Everton oyuncusu olduğum için müthiş hissediyorum. Burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Everton formasıyla maça çıkmak için heyecanlanıyorum. Everton büyük bir tarihe sahip bir kulüp ve taraftarlarının ne istediğini biliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu onlara ispatlayacağım. Biliyorum Everton formasıyla Premier Lig'de iyi işler yapacağım" dedi.