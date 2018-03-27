Caroline Wozniacki, Miami Açık'ta ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Tenisçi Caroline Wozniacki, ABD'de düzelenen Miami Açık'ın ikinci tur maçında tribünlerden ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Ünlü raket Caroline Wozniacki, Miami Açık'ın ikinci tur maçında tribünlerden ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Caroline Wozniacki, Miami Açık'a yaptığı vedanın ardından açıklamalarda bulundu. TRT Spor'un haberine göre Caroline Wozniacki yaptığı açıklamada Monica Puig'le karşılaştığı maç boyunca kendisine ve ailesine ölüm tehditleri yapıldığını, tribünlerden gelen bu tehditlere karşı güvenlik ekiplerinin ve turnuva yönetiminin gerekli müdahalede bulunmadığını belirtirken, turnuva direktörü James Blake ise sporcu güvenliğinin bir numaralı öncelikleri olduğunu ve konu hakkında soruşturma başlattıklarını duyurdu.