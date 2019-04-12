Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin efsane futbolcusu Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin ve Türkiye futbolunun efsane futbolcusu Can Bartu yaşamını yitirdi.

Vefat haberinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu’yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu, 31 Ocak 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. Spor hayatına Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başladı ve altı kez basketbol milli takım formasını giydi. Ancak daha sonrasında Fikret Arıcan'ın da desteği ile Fenerbahçe'de futbol oynamaya başladı.

Öte yandan Milli Takım'daki iyi futbolu ile dikkatleri üzerine çeken Can Bartu, 1961'de İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina'ya transfer oldu. Ardından 1962'de Venezia, 1964'te de Lazio takımlarında forma giydi.

1967'de yeniden Türkiye'ye dönen Can Bartu, eski takımı Fenerbahçe'de yeniden futbola devam etti. Teknik ve şık oyunuyla gözleri üzerinde toplayan Can Bartu, Fenerbahçe forması ile 362 maçta yer aldı ve 162 kere golle buluştu.

3 yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen ve adını Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsaneleri arasına adını yazdıran Can Bartu, taraftarın gönlüne taht kurdu. 1969 yılında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında efsane Galatasaraylı futbolcu Metin Oktay sahaya Fenerbahçe formasıyla, Can Bartu ise Galatasaray formasıyla çıktı ve Metin Oktay jübilesini yaparak bu jübileyi de ölümsüzleştirdi.

1970'te futbolu bırakan Can Bartu, spor yazarlığına başladı. Bartu, Fenerbahçe Televizyonu'nda "Can Bartu ile Futbol Gündemi" programında yorumculuk yaptı.