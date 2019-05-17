Bir yandaş patron batırdı öbür yandaş patron kurtarmaya talip: Nihat Özdemir adaylığını açıkladı

AKP iktidarında servetine servet katan isimlerden olan Limak Holding'in sahibi Nihat Özdemir, Yıldırım Demirören'in istifasının ardından yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkanlığa aday oldu.

İddaa ihalesini almasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa eden Yıldırım Demirören'in yerine göreve kimin geleceği belli oldu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Limak Holding'in sahibi Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 1 Haziran’da yapılacak genel kurulu öncesi Sivas’ta 2. ve 3. Lig kulüplerinin başkanlarıyla iftar yemeğinde buluşan Özdemir, “Benim de görev yaptığım Yıldırım Demirören Federasyonu başarılı işler yaptı. Birçok ilke imza attık. Yeni gelecek federasyon da bayrağı daha yukarılara taşıyacak. Ben ve arkadaşlarım bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. İlk kez burada açıklıyorum. Yeni dönem için başkan adayıyım" dedi.

NİHAT ÖZDEMİR KİMDİR?

AKP iktidarında "yıldızı parlayan" patronlardan olan Özdemir, özelleştirmeleri "fırsata" çeviren isimlerden biri olmuştu.

Özellikle enerji, inşaat ve çimento sektöründeki faaliyetleriyle bilinen Özdemir, çok sayıda karlı ihale sonucunda servetine servet kattı. 2012 yılında verdiği bir söyleşide şirketinin büyüme hikayesini anlatan Özdemir, "Limak olarak bizim için en önemli dönüm noktası, 2000 yılında çimento sektörüne girmemiz oldu. Burada özelleştirmeleri çok iyi değerlendirdik. Bugün bünyemizdeki 70 şirkette 20 bin kişi çalışıyor. Ciromuz ise 2 milyar dolara yükseldi. Bu yıl da yeni yatırımlarla yüzde 20 büyüyerek 3 milyar doları yakalayacağız" ifadesini kullanıyordu.

İstanbul Havalimanı'nı yapan ve işleten İGA'nın ortaklarından da olan Özdemir, havalimanında yaşanan işçi tutuklamaları ve cinayetleriyle de tepki çekmişti.

CEMAAT'İ AKLAYAN FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ

Bir dönem Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulunan Özdemir, Fenerbahçe'ye yapılan "şike" operasyonu sonrası yaptığı açıklamalarla da tepki görmüştü. Özdemir, "Cemaat Fenerbahçe’yi ele mi geçirmek istiyor" sorusuna, 11 aylık başkanvekilliği döneminde, bir cemaatin Fenerbahçe'yi ele geçirmek gibi bir hareketini görmediğini söyleyerek yanıt vermişti. Özdemir aynı programda, "Benim 20 milyon taraftarım varsa bu 20 milyon taraftarımın 2-2.5 milyonu da cemaat mensubu arkadaşlarımızdır. Onlar da Fenerbahçemizin başarılı olması için benim kadar iyi niyetli olarak onlar da dua etmişlerdir" demişti.