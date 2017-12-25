Bir Emre Belözoğlu haberi: Elindekini taraftarlara fırlatmaya çalıştı

Süper Lig’in 18. haftasında Başakşehir’in Kasımpaşa’yı deplasmanda 2-1 yenerek ilk yarıyı lider kapattığı karşılaşmada Emre Belözoğlu vakası yaşandı.
Başakşehir’de maça ilk 11’de başlayan Emre Belözoğlu, maç boyunca Kasımpaşa tribünlerinin protestosuna maruz kaldı.
AKP'li futbolcu 76. dakikada yerini Tunay Torun’a bırakıp yedek kulübesine geldiğinde, yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilere sataştı.
Saldırgan tavırları ile bilinen futbolcu elindeki içecek kutusunu tribünlere fırlatmaya kalktı. Belözoğlu, son anda teknik heyet tarafından durduruldu.