Beşiktaş dediğini yaptı, sahaya çıkmadı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası maçının kalan kısmına çıkmadı.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden devamı kararı sonrası, bugünkü maça Beşiktaş çıkmadı.

Fenerbahçeli futbolcular ise sahada yerlerini aldı.

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu; Aykut Kocaman'ın Beşiktaş'ın sahaya çıkacağına inandığını ve kendisine "Eğer Beşiktaş sahaya çıkmazsa, aynanın karşısına geçerim ve kendime neyi yanlış yaptığımı sorarım" dediğini aktardı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 57. dakikasında çıkan olaylar sırasında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş başına sert cisimle darbe almış ve Güneş'in başına 5 dikiş atılmıştı.

AĞIR CEZALAR VERİLEBİLİR

Beşiktaş'ın maça çıkmaması üzerine hakem Mete Kalkavan mücadeleyi tatil etti. Nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre, Beşiktaş bu durumda hükmen mağlup sayılacak. Kulüp organizasyondan ihraç edilecek ve gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak. Beşiktaş, kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili herhangi bir talepte de bulunamayacak.