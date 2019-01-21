Başakşehir'e ayak kırmak da serbest: Büyük tepki var

AKP'nin proje takımı Başakşehir'in dün oynadığı maçta Başakşehirli Arda Turan, Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira'nın ayağını kırdı. Müdahale sonrası Arda sarı kart bile görmezken, maç sonrası Trabzonspor yönetiminden hakeme tepki vardı.

Dün oynanan Trabzonspor-Başakşehir maçı sonrası gündem yine hakemler ve Başakşehir'in "kayırılması" oldu.

Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira'nın, Başakşehirli Arda Turan'ın sert hareketi sonrası sol ayak tarak kemiği kırıldı.

Bu tip pozisyonlarda maçın hakemleri video yardımcı hakem uygulaması (VAR) ile uyarılırken, Arda'nın ayak kıran müdahalesi sonrası sarı kart bile çıkmadı.

Maç sonrası açıklamada bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Pereira 4-6 hafta oynayamayacak gibi gözüküyor. Sporcu sağlığı sadece iki oyuncu kafa kafaya çarpışınca önde olmuyor. Bir oyuncunun ayağı kırılıyorsa, bunu görmesi gereken göz görmüyorsa, orada sıkıntı var demektir" derken, "Bu gençlerin hakkı korunmalı. Soyunma odasında çocuklar hüngür hüngür ağlıyor. Bu genç çocukları doğramaya başlarsanız, ülke futbolu nasıl kalkınacak? Bu çocukların hakkını sahada biz değil, hakemler koruyacak. Hakemler görevini adaletli yapacak" ifadelerini kullandı.

Maç sonrası sosyal medyada maçın hakeminin Başakşehir'i kolladığı yönünde çok sayıda mesaj paylaşıldı.