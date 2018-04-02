Aziz Yıldırım: Devlet takımları ligden çekilsin

Aziz Yıldırım, "Devlet kurumlarına bağlı takımların ligden çekilmesi lazım" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kayserispor maçı öncesi Genel Sekreter Mahmut Uslu ile birlikte TED Koleji tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.

Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, ayrı liglerde yer alan devlet kurumlarına ait takımların ligden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yıldırım, açıklamasında "Bütün belediye takımları, Adaletspor, İskispor gibi isimleri olan devlet kurumlarına bağlı takımların ligden çekilmesi lazım. Yalnız Gençlik Spor ve Sportif A.Ş. olarak kurulmuş olan kulüplerin kalması lazım. Ondan sonra da bütün amatör liglere önem vermek lazım. Bölgesel, amatör ligler ayağa kaldırılmalıdır. Buralara yatırımlar yapılmalıdır. Ondan sonra yabancı oyuncunun azaltılması gerekiyorsa onu yapmak lazım. Hepimiz şampiyon olacağız diye tutturmazsak, alttan gençleri yetiştirmeye başlarsak bunu da Türkiye çapına yayarsak o zaman gelecekte bizim Türk gençleri daha çok yer alırlar" ifadelerini kullandı.