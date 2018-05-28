Aziz Yıldırım: Ali Koç ismini ağzıma almayacağım

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım; 'Bugünden sonra Ali Koç ismini ağzıma almayacağım. Beni ilgilendirmiyor' dedi.

Aziz Yıldırım, katıldığı bir televizyonda Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde bir dizi açıklamada bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Fenerbahçe Yönetimi organize etmiyor seçimi. Fenerbahçe'nin mevcut personeli tarafından yapılıyor. 20 yıldır böyleydi, bugün de böyle. Sicil kurulu tarafından seçiliyor ve organize ediliyor. Bir sandıkta kaç kişinin oy kullanılacağı belli. Yönetim olarak kongrede görevli insanların işine karışmıyoruz. Karışmak da istemiyorum. Oradaki yetkililer kimse görevlerini yapacaklar. 3 tane zarf olacak, geldiğinizde sandık kurulu başkanı veya üyeleri kongre belgesi karşısında zarfları verecekler. Hazırlanan kapağın içinde istediğiniz oyları kullanacaksınız. İşleriniz bittiğine dair imza atınca ayrılacaksınız. Diğer kulüplerde çarşaf liste şeklinde isimler tek tek okunuyor. Sandıkların işleri bittiği divan başkanın talimatıyla anda açılır. 26 bin kişinin katılım hakkı var. 26 bini de katılabilir. O civarlarda bekliyoruz.

BENİM VAAT EDECEĞİM BİR ŞEY YOK

- Sayın Ali Koç'un 18 aya yakın önce yaptığı açıklamalarıyla seçim onların yönünden başladı. Biz de seçim çalışmalarına başladık. Kalabalık ve tecrübeli bir ekip. Herkes bir şey vaat ediyor. Yapacaklarımı mı yapamayacaklarımı mı vaat edeyim? Benim vaat edeceğim bir şey yok.

- 14 Şubat 2012'de Silivri'de şunu söyledim mahkemede: "Ne şikesi memleket elden gidiyor." Ben ülkenin kurumlarının FETÖ tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını gördüm. Fenerbahçe'nin maddi ve manevi kayıpları oldu. 2 defa hak ettiği halde Şampiyonlar Ligi'ne gidilemedi. Çocuklarımız okullara gittiler. Başka taraftarların çocukları diğerlerine "şikeci" dedi. Görsel ve yazılı medyada herkes Fenerbahçe şike yaptı diye yayın yaptı. Onları yazanlar bugün hala gazetelerinde yazıyorlar.

- Son 5 aydır ne kadar yumuşak davrandığımı görüyorsunuz Sayın Ali Koç'a hiçbir zaman FETÖ'cü demedim. Benim düşüncelerimde böyle bir şey yok. Böyle bir şey olsaydı, 2015'te Ali Koç'u yerime aday göstermezdim. Ali Koç ne FETÖ'cüdür, ne de FETÖ ile ilgisi vardır. Benim bilgim dahilinde başkaları gidip şikayet etmişse ve bundan dolayı beni suçluyorlarsa, kim suçluyorsa onlar namussuz ve şerefsizdir. Benim çevremdeki insanlar konuşabilirler. Ali Koç Ne FETÖ'cüdür ne de FETÖ ile ilgisi vardır. Bunu ancak devlet bilir. Emniyet bilir, ben bilemem. 101 kişi beni şikayet etti diyorlar. Sanki bunu biz yapmışız gibi... Ben öyle anladım. Biz öyle şerefsiz değiliz.

ALİ KOÇ'U BURADAN UYARAYIM

- Varsa elinizde bilgi, belge, orada yazan isimleri şikayet edersiniz. Onların da bizim ile bir ilgisi varsa o zaman suçlarsınız. Ali Koç'u buradan uyarayım. Sen Koç ailesinin çocuğusun, olaya geniş bakman lazım. Ben 20 sene önce geldiğimde sandıklar çalınıyordu, götürülüyordu, insanlar başkalarına oy attırıyorlardı. Hiçbir kongrede seçim safhasında onu kazandıralım diye müdahale yaptık mı? Herkes şu tüzüğü iyi görsün. Bu Fenerbahçe anayasasında ne yazıyorsa o yapılır. Aziz Yıldırım'ı tanımıyorsa bir daha tanısınlar. Hukuk ne yazıyorsa onun arkasındayız.

- Benimle ne alakası var kardeşim. Ben kumpası yemiş en büyük adam olarak neden kumpas yapayım? Ben 20 küsur sene başkanlık yaptım, bir daha bir Allah'ın kulu yapamaz. Tatlı ile acı birbiri içinde olan bir yer. Ben burada bir hesaplaşma yapılması için kalmak istiyorum. İlla ben olacağım, yapacağım diye bir şey yok. Fenerbahçe'nin içine fitne sokuldu. Bunları toplarız biz ama tribünlerin içine Kanada'dan Avrupa'nın her yerinde hakaret yağıyor. Bunların hepsi FETÖ'cü.

BORÇ VAR TABİİ, 400 MİLYON EURO

- Borç var tabii. 400 milyon Euro, her yerde söylüyoruz. Kur farkından dolayı artış oldu. Fenerbahçe'nin borcunun nerelerden geldiği belli. Basket takımının 15 milyon Euro açığı var. 4 sene Final Four'a gitti, 60 milyon Euro. Bedel vereceğim dedi, ne kadar verir bilmiyorum. Mühim olan 400 milyon Euro'yu nasıl durduracaksın? Peki bunu başkan seçilemezseniz Fenerbahçe'ye vermeyecek misin?

- Fenerbahçe'de her şeyi baştan yapma gibi, onu yapacağım, bunu yapacağım, gerek yok. Bu kulübün neye ihtiyacı var, en iyi biz biliyoruz. Al bizim projelerimizi uygula, oldu bitti. Sermaye arttırımı yapmak kolay. İsteseydik şimdiye kadar 10 kere sermaye artışı yapardık. Kulübü kendi kaynaklarıyla idare ettik hep. 2 Eylül 2015'te Ali Koç beni kulüpten arıyor ve başkanı ziyarete gelmek istediğini söylüyor. 9 Eylül'de onu beklediğimi söyledim. Burhan Karaçam ile birlikte beni ziyarete geldiler. Geldiler ikisi, ben de Fenerbahçe ile ilgili konuşulacak diye bizim yönetici arkadaşları Şekip Beyi, İlhan Beyi ve Mahmut Beyi çağırdım. Bizim de mahkeme devam ediyor. Savcı 2 ay izne gideceğini ifade etmiş. Heyet de savcının mütaala vermesini bekliyor, olumlu-olumsuz belli değil.

- O günlerde bunun gerginliği vardı. Bu sırada toplantıya girildi. Kafam diğer tarafa takıldığı için konsantre olamadım. Yandex'ten ne kadar para kazanacağız, 1 Milyon Üye projesinde neredeyiz. Ne kadar kombine sattık, ne kadar taraftar geldi. Sonda dedim ne oluyor dedim, mevzu nedir... Ben ölmedim dedim, yaşıyorum. Ben ölünce gelirsiniz mirasımı paylaşırsınız dedim. Geldiler hesap sormaya, biz yargıyı beklerken onlar bizden hesap sormaya geldiler. Biz de mirası biz öldükten sonra paylaşacağımızı söyledim. Bugünden sonra Ali Koç ismini ağzıma almayacağım. Beni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe 6 şampiyon oldu, 4'ü de elinden alındı.

- Otobüs kurşunlandı. Lig lideri olan takım, şampiyonluğa giden takım o gece bitmiştir. Moral olarak bitmiştir. Yabancıların hepsi korkmuştur, yerliler de ne yapsın? Şampiyonluk kaçmıştır. 3 Temmuz da Fenerbahçe'nin üzerinden silindir gibi geçmiştir. Galatasaray maçında 3 penaltı verilmedi. 1 tanesi verilse, Fenerbahçe bugün öne geçmişti. Galatasaray maçında Bülent Yıldırım tarafından hakkı yenmeseydi Fenerbahçe'nin, bugün şampiyon olmuştu. 2006'da 16 dakika maç uzatıldı. Normal şartlarda 30 dakika uzardı. Borozanlar öttürdüler. Şampiyonluğu kaybettirdiler. FETÖ operasyonları orada başladı.

ALİ KOÇ'UN ERKEN ÇIKMASI BÖLDÜ, FETÖ'NÜN DE İSTEDİĞİ BUYDU

- Fenerbahçe seyircisini böldük. Kombine almayın, ürün almayın diye durmadan yayın yaptılar sosyal medyada. 'Bölünmeyin, FETÖ'nün yapamadığını yaptırmaya çalışıyorlar' dedim. Ali Koç'un erken çıkması böldü. FETÖ'nün de istediği buydu. Kötü niyet değil. Ali Koç'u ben aday gösterdim. İnsan aday gösterdiği bir insana "Sen erkeksen çık?" der mi? Ya böyle bir şey olur mu? Ali Koç yanlış anlıyor işte. Kimse para vermeden kulübe üye olamaz. Onlar da yaptılar, yaptırıyorlar da. Bugün Koç Grubu'nda, Arçelik'te çalışan.. Onlarca kişi üye yapıldı son zamanlarda. 1 kişi, 10 kişiyi üye yapıyor. Ama parası veriliyor. Bunlar olabilir. Para verilmeden üyelik olmaz. 1998 yılında ilk aday olduğumda, 'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' sözüm vardı. Bir kişi Fenerbahçeliyim diyorsa ve 3 kişi de referans oluyorsa, öyle üye olabilir. Ben 'başka takımdasın, gel seni üye yapalım' diye bir şey yapmadım. Yaptıysam, şerefsizim

- Fenerbahçe 2011'de çağ atlıyordu. Fransa dergisi, önümüzdeki 10 yılda iki Avrupa takımı geliyor diyordu, biri Fenerbahçe, biri de Brondby. Forbes, 'Aziz'in mucizeleri' diye başlık attı. İlk 20 takım içindeydik biz. Bu sene Galatasaray maçında bir penaltımız verilse bugün şampiyonduk. Hakem hakkımızı yemeseydi şampiyonduk. Sayın Ali Koç, Tüpraş'ı alırken kredi almadı mı? Sonra Migros'u satmadılar mı? Ülker Arena'yı kefil gösterdi diyorlar.. Şimdi hem ben, hem de eşim kefil olarak imzalıyoruz. Eşim bana, "Senle mi evlendim, Fenerbahçe ile mi evlendim?" diyor...

- Aykut hoca iyiydi. Hakem penaltıyı verse, gereğini yapsa, bugün Aykut Kocaman'ı kimse tartışmayacaktı. Aykut hocanın 1 yıl daha mukavelesi var. 10 gündür görüşmedim Aykut hocayla. Seçim geçsin, sonra oturup, konuşacağız. Aykut Kocaman'ın çok duygusal bir yapısı var. Fatih hoca Milan'a gitti. Sportif direktör bu, oyuncular bu dediler ve oyuncular ile arasında problem çıktı, yaşananları biliyoruz. Ben hocaya 'şunu oynatmazsan iyi olur' dediğim zaman, hocayı uyardı olarak kabul etmen lazım sayın basın. Beşiktaş duruşu, şimdi 'Süleyman Seba duruşu'. Bilmem ne kalsın, gitsin diye bağırıyorlardı.

GALATASARAY MAÇINDA PENALTIMIZ VERİLSE ŞAMPİYONDUK

- Fenerbahçe'nin hakları bu sene çok fazla yendi. Galatasaray maçında 2-3 tane penaltımız verilmedi. 1 tanesi verilse bugün şampiyon Fenerbahçe'ydi. Bülent Yıldırım, 1 tane verse şampiyon Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu çalınıyor ama Aziz Yıldırım ve arkadaşları suçlanıyor. 2006'da 16 dakika maç uzatıldı ki, 30 dakika uzatılırdı normal şartlarda. Neler atıldı, borazanlar öttürüldü. Şampiyonluğu bize kaybettirdiler. FETÖ operasyonu orada başladı. Her şey ortada. Eğer Aziz Yıldırım ve arkadaşları olmasaydı Fenerbahçe çok başka noktaya giderdi. Biz hep dik durduk. Bu sene de Fenerbahçe'ye operasyon yapıldı. Bu çocukların hakkı yendi. Yazık değil mi bu çocuklara? Şampiyon olsaydık takım yetersiz diyecek miydi taraftarlar. Şimdi kalitesiz diyorlar takıma. Fenerbahçe takımı çok kaliteliydi ama şampiyonluğa müsade edilmedi. Her şey hakemlere bağlı.

- Fenerbahçe seyircisini böldük. Kombine almayın, ürün almayın diye sosyal medyadan sürekli yayın yaptılar. Ben de çıkıp bölünmeyin, FETÖ'nün yapamadığını size yapmaya çalışıyorlar dedim. Uyardım ben. FETÖ'nün istediği de buydu. Birinin çıkmasını bekliyorlardı. Ali Koç erkenden çıkıp istemeden onların istediğini yaptı. Bekle 3 yıl sonra gelseydin.

UEFA VE TFF'Yİ MAHKEMEYE VERECEĞİZ

- UEFA'yı mahkemeye vereceğiz. UEFA diyecek ki bunun sorumlusu TFF, ona git. Biz TFF'ye gidip tüm hakkımızı alacağız. Şampiyonlar Ligi için de UEFA'ya mahkemeye vereceğiz. 1.8 milyarlardan 500 milyonlara düşen değerimiz için oturup devletle konuşacağız. Bu zararımızı devlet karşılayacak. Bunu devletin hakimleri, savcıları yaptı. Fenerbahçe, 2011'de çağ atlıyordu. Fransa dergisi, önümüzdeki 10 yılda iki Avrupa takımı geliyor diyordu, biri Fenerbahçe, biri de Brondby. Forbes, 'Aziz'in mucizeleri' diye başlık attı. İlk 20 takım içindeydik biz. Eski günleri unutmayalım. Statta tuvaletlere girerdik, sünnetli çocuklar gibi pantolonumuzu tutardık pislik bulaşmasın diye. Şimdi giriyorsun stada sıcak hava geliyor. Tertemiz ortam. Her şey çok rahat. Sonra o stada gelip 'yönetim istifa' deniliyor. Oh ne güzel ya.

AYKUT HOCA İYİYDİ AMA ÇOK DUYGUSAL...

- Aykut hoca personel olarak iyiydi. Hakem, o bir maç gereğini yapsa Fenerbahçe şampiyondu. O zaman Aykut hocayı kimse tartışmayacaktı. Aykut hocanın 1 yıllık sözleşmesi daha var. Seçim bitsin, oturup konuşacağız tabi. Orta yolu bulursak ona göre karar vereceğiz, bulamazsak ona göre vereceğiz. Aykut Kocaman temiz, doğru, çalışkan bir kişiliktir. Ama onun da duygusallığı var. Çok çabuk duygusallaşıyor. Biraz beklese daha doğru karar verecek. Duygusal olunca üzülüyor, ona göre çabuk kararlar alıyor.

- Kulüp üye bilgilerini Ali Koç'a vermedik. Çünkü kanunlar buna izin vermiyor. Kanun, 'bunu yaparsan, seni hapse atarım' diyor. Vermedik, vermeyiz de. Fenerbahçe televizyonunu bana açmıyor diyor. Ben adaylığımı açıklarken benim görüntülerimi de vermediler. Seçim propagandası falan yapmıyoruz. Bizim televizyonumuzda seçim hakkında hiç konuşma yok. Fenerbahçe basketbol takımı için sponsorlukları arttırmalıyız. Ama Federasyon buna izin vermiyor. Her şeye kısıtlama yapıyorlar. Bunları aşmak lazım. Formaların her yerine sponsorluklar almak lazım artık. Türkiye liglerini yeniden düzenlemek lazım.

ŞENOL GÜNEŞ, BORDO MAVİ GİYİP TAHRİK EDİYOR

Bizi en çok rahatsız eden, Şenol hocanın her Fenerbahçe maçında bordo mavi giyinip, tahrik etmesi. Dünya Kupası'nda Türkiye'yi çalıştırdığında kıyafetini eleştiriyorlardı. Ben çıkıp 'Şenol Güneş bizim için bir değerdir' diyordum. Hastaneye gidecektim Şenol hocayı ziyarete. Tepki çeker diye gitmedim. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin arası zaten gergin. Biz Trabzon'un elinedn kupayı almadık. Hakkımızla aldık o şampiyonluğu. Seni kendi sahamızda 2-0 yendik. Ankaragücü'nü yenemedin sen. 4 haftada arayı kapattık. Trabzon şehrine iyilik yapmıyorlar, kötülük yapıyorlar.