Avustralyalı sporcular 2020 Tokyo Olimpiyatları’na ordu ile birlikte hazırlanacak

Avustralya Spor Komisyonu ve Avustralya ordusu, olimpiyatlarda mücadele edecek Avustralyalı sporcuların performanslarını artırmak için anlaşma imzaladıklarını bir açıklama ile duyurdu.

Avustralya Spor Komisyonu olimpiyatlara katılacak sporcuların performanslarını artırmak için orduyla anlaşma imzaladıklarını bir açıklama ile duyurdu.

Eurosport'ta yer alan habere göre açıklamada askeri personel ve seçkin sporcuların bilişsel ve fiziksel yeteneklerinin geliştirilmesinin hedeflendiği; iki kurum arasında ruh sağlığı, baskı altında performans, sakatlıkların önlenmesi ve yeteneklerin yüksek performansa dönüştürülmesi alanlarında iş birliği yapılacağı belirtildi.

Kasım 2018’de başlaması öngörülen çalışmalarla ilgili konuşan Avustralya Spor Komisyonu Direktörü Peter Conde, “Bu programın, 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpiklerde mücadele edecek 120 kişiden oluşan sporcu, antrenör ve performans ekiplerine fayda sağlayacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.