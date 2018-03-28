Askıya alınan Yunanistan Ligi hakkında karar verildi

PAOK- AEK maçında yaşanan olaylardan sonra askıya alınan Yunanistan Süper Ligi ile Yunanistan Kupası hakkında karar verildi.

12 Mart'ta oynanan PAOK-AEK maçında ofsayt kararına sinirlenen PAOK Başkanı Ivan Savvidis, korumaları eşliğinde ve belinde silahıyla sahaya girerek hakem Yorgos Kominis'i tehdit etmiş, olayın ardından Yunanistan Süper Ligi süresiz askıya alınmıştı.

Olayın ardından yaşanan bir başka gelişme ise Avrupa Kulüpler Birliği'nin PAOK'un üyeliğini askıya alması olmuştu. FIFA'dan da ligin askıya alınması kararının devam etmesi halinde Yunan takımlarının uluslararası turnuvalara katılamayacağı konusunda uyarı yapılmıştı.

Bu gelişmelerden sonra Yunanistan hükümeti ile kulüpler arasında toplantılar yapıldı ve bu toplantılara dair Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, varılan anlaşma gereği maçlarda şiddet içerikli olaylara karışılması halinde Süper Lig'de yer alan tüm takımların puan silme ile küme düşme cezalarını almayı kabul ettiği ve askıya alınan Süper Lig ile Yunanistan Kupası maçlarının bu hafta sonu kaldığı yerden devam edeceği ifade edildi.