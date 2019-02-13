Artık ligin kaderi böyle belirlenecek: 'İddaa'nın sahibi Demirören oluyor...

Spor Toto İddaa ihalesinin ikinci oturumunda en iyi teklifi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören'in 'Şans Girişimi Ortaklığı' verdi. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın vereceği nihai kararının ardından Federasyon Başkanı Türkiye'de futbol bahislerini de yönetecek isim olacak.

Spor Toto İddaa ihalesinin ikinci oturumu gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Demirören'in Şans Girişim Ortaklığı (Demirören-Scientific Games) yüzde 0.2 komisyon önerdi. İnteltek-Turkcell ortaklığı yüzde 0.5 komisyon teklifi verdi. Böylece iddaa ihalesi için en düşük teklifi veren Şans Girişim en düşük komisyon oranını vererek ihalede öne geçti.

Son kararı Spor Toto Teşkilat başkanlığı verecek.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın vereceği nihai kararının ardından Federasyon Başkanı Türkiye'de futbol bahislerini de yönetecek isim olacak.