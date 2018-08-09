Spor yorumcusu Hasan Bek, Arda Turan’ın olduğu yerde huzur olması mümkün değil’ açıklamasında bulundu.

Spor yorumcusu Hasan Bek, Radyospor'da yayınlanan Yeşil Koltuk programında spor gündemini yorumladı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Türk futbolunun zor bir dönemden geçtiğini belirten Bek, “Bu sezondan başlamak üzere birkaç yıl çok zor. 5 yıl mı, 10 yıl mı sürer. Artık borçlarla, gerçeklerle yüzleşmeye başladılar. Türk futbol kulüpleri adına yeni bir dönem başlıyor. Benim öngörüm, önümüzdeki zamanlarda Türk futbolu Bulgar Ligi haline gelecektir” dedi.

Arda Turan'lı Başakşehir hakkında da konuşan Bek, “Bu sene bir numaralı şampiyonluk adayı Beşiktaş, iki Başakşehir. Başakşehir’in iyi ve futbolu bilen bir hocası var. Arda geçen sene transfer edilmemiş olsa, Başakşehir şampiyon olurdu. Bu sene de Arda’lı Başakşehir’den hiçbir şey olmaz. Arda’nın olduğu yerde huzur olması mümkün değil’’ ifadelerini kullandı.