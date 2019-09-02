Arda Turan ucuzladı: Yıllık ücretinde yüzde 50'lik indirim yaptı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini açıkladı. Turan'ın transfer ücreti ve aldığı yüksek ücret tartışma yaratmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu. İndirimin İBB'den gelen paraların kesilmesi nedeniyle yapıldığı iddia ediliyor.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Arda Turan'ın büyük bir fedakarlık örneği gösterdiği öne sürdü.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde: ''Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan'ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim kurulu başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."

Başakşehir'de çok az maçta görev alan Arda Turan 9 Milyon avroya transfer olmuş ve yıllık 4 milyon avro garanti ücret alacağı açıklanmıştı.