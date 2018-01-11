Arda Turan hakkında yeni gelişme

İspanya basınından yeni bir Arda Turan iddiası geldi. Habere göre mevcut şartlarda transferin gerçekleşmesi zor.
Sport gazetesi, Barcelona Teknik Direktörü Valverde'nin takımda düşünmediği Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'le anlaştığını yazdı. Buna karşın Sport, Barcelona yönetiminin milli futbolcu için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceğini ve kiralama yöntemini düşünmediğini belirtti.
Gazete haberinde "Başakşehir, Barcelona ile anlaşmak zorunda ve Barcelona Arda'yı ucuza satmayacak" ifadelerini kullandı.
Görüşmeler için geçtiğimiz günlerde Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan biraraya gelmişti.