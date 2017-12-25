Arda Turan Beşiktaş'a 'evet' dedi

Barcelona'dan ayrılması beklenen Arda Turan'ın Beşiktaş'a geleceği belirtiliyor.

Habertürk Spor yazarı Meriç Müldür, Arda Turan'la ilgili transfer gelişmesini "Beşiktaş'a evet dedi" sözleriyle duyurdu.

Müldür, şu ifadeleri kullandı:

Arda da tüm samimiyeti ve iyi niyetiyle soruları cevaplamış... Meğerse Fikret Orman’ın Londra seferleri de boşuna değilmiş. Zirve Londra’da gerçekleşmiş.

Arda’nın, kendisine büyük ilgi gösteren Beşiktaşlılar’a dün akşam söyledikleri ise aynen şöyle: “Barcelona senelik maaşımda sıkıntı çıkarıyor. Beşiktaş, Barcelona ile anlaşırsa, ben ‘Evet’ dedim”...

Arda'nın gece yarısı yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı. Deneyimli yıldız, Beşiktaş’ın kaptanı Tolga Zengin ile çekildiği fotoğrafı yayınlayıp “Kaptan” ifadesini kullanması Beşiktaşlı taraftarlar arasında “Transfer bitti” şeklinde yorumlandı.