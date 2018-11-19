Antalyaspor taraftarı Milli Takım'ın maçına gitmeme kararı aldı

Antalyaspor'un 07 Genlik Taraftar Grubu, 'Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsor firmalara verdikleri biletler gelişi güzel dağıtılıyor. Ayrıca bazı siyasi partilerin de gençlik kollarına veriliyor. Federasyon adeta başarısızlığını bu yolla örtbas etmeye çalışıyor' diyerek Türkiye-Ukrayna maçına gitmeme kararı aldığını açıkladı.

Antalyaspor'un 07 Gençlik Taraftar Grubu, A Milli Takım'ın salı günü Antalya Stadyumu’nda oynanacağı Türkiye-Ukrayna maçına gitmeyeceğini açıkladı.

Maç biletlerinin sponsor firmalara ve bazı siyasi partilerin gençlik kollarına dağıtıldığını açıklayan 07 Gençlik Taraftar Grubu, yaşananları protesto ettiğini duyurdu.

Açıklamada, “Yıllarca şehrimizde A Milli Futbol Takımımızın hasretini çektik. Tam kavuştuk derken yanlış planlama ve uygulamalarla milli maçlar adeta tiyatro sahnesi gibi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun sponsor firmalara verdikleri biletler gelişi güzel dağıtılıyor. Ayrıca bazı siyasi partilerin de gençlik kollarına veriliyor. Durum böyleyken her şehirde bulunan tribün emekçileri maça bilet bulup organize olamıyor ve Türk Milli Takımı hak ettiği desteği arkasında hissedemiyor. Federasyon adeta başarısızlığını bu yolla örtbas etmeye çalışıyor. Tribünlerden gelecek olası tepkilerin bu şekilde önüne geçiyor. Bizler 07 Gençlik Grubu olarak federasyonun, sponsorlara ve siyasi parti gençlik kollarına bilet dağıtılmasını doğru bulmuyor daha önce yaşanan tiyatro sahnesinde bir figüran olmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz" denildi.