Antalyaspor 'İzmir Marşı'nı hedef aldı, futbolculardan yanıt geldi

Antalyaspor, taraftarların Gençlerbirliği maçında İzmir Marşı'nı söylemesini eleştirirken, İzmir Marşı'nı 'siyasi slogan' olarak niteledi. Kulübün açıklamasına taraftarlar ve futbolcular yanıt verdi.

Antalyaspor, taraftarların Gençlerbirliği maçında İzmir Marşı'nı söylemesini eleştiren bir açıklama yayımladı.

“Bir siyasi partinin gerek referandumdaki ‘Hayır’ kampanyası sürecinde, gerekse Cumhurbaşkanı adayı tarafından siyasi malzemesi haline dönüştürülmüş bir marşın siyasi tarafgirlikle söylenmesi açıkçası hoş bir davranış değildir. Siyasi söylemleri tarifleyen ve sadece bir tek siyasi parti tarafından kullanılan marş ve sloganları tribünlerde seslendirmek, yönetim kurulumuzun siyaset dışı kalma hassasiyetiyle bağdaşmadığı için tasvip edilemez” şeklindeki açıklamaya kulübün taraftarları ve futbolculardan yanıt geldi.

Kulübün oyuncularından Yekta Kurtuluş ve Emre Güral, açıklamaya Mustafa Kemal fotoğrafı paylaşarak yanıt verdi.

Çok sayıda Antalyaspor taraftarı da kulübün açıklamasına tepki gösterdi.