Ankara 19 Mayıs ve Eskişehir Atatürk Stadı yıkılıyor

Ankara 19 Mayıs Stadı ve Eskişehir Atatürk Stadı'nın yıkım çalışmaları başladı.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun olduğu bölgeye yeni stat yapılması için yıkım işlemlerine başlandı.

Stadın yıkımla birlikte hafriyatın kalkmasının 3-4 ay sürmesi bekleniyor.

BİR YIKIM DA ESKİŞEHİR'DE

Eskişehir Atatürk Stadı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle "millet bahçesi"ne dönüştürülmek için yıkılıyor.

Stadın yıkım ihalesini kazanan müteahhit Hüseyin Dinç, "Oğlum, babam ve ben fanatik bir Eskişehirspor taraftarıyız. Oğlum ihalenin olacağını öğrenince, 'Baba bu ihaleyi kesinlikle al' dedi. İhaleyi en fazla fiyatı vererek açık artırmada aldık. Çok anılarımız geçti burada. En azından kendi tarihimizi kendimiz yıkalım dedik" ifadelerini kullandı.