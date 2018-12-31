Amatör ligde ölümün ardından ligden çekilme kararı

17 yaşındaki Muhammed Yücel'in maçtan önce bıçaklanarak yaşamını yitirmesinin ardından amatör lig takımı Yıldırım Bosna Spor Kulübü ligden çekildi.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup mücadelesinde Yıldırım Bosnaspor – Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olay sonrası Yıldırım Bosna Spor Kulübü, bugün yaptığı açıklama ile ligden çekildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Yaklaşık 50 yıllık mazisi olan Yıldırım Bosna-Küçükköy rekabetinin son yıllarda saha içinden çıkarak saha dışında istenmeyen olaylara sebebiyet verdiğini gözlemlemekteydik. Bunun önünü geçilebilmesi için iki kulüp yönetimlerinin gayretleri ne yazık ki sonuç vermemiş ve ne yazık ki iki takım taraftarı görünümündeki holiganlar arasındaki gerginlik bu günlere gelmiştir. Son yaşanan olaylarda 17 yaşındaki Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel evladımız hayatını kaybetmiş, bu gelişme yüreğimize tarifsiz bir acı bırakmıştır. Hiçbir şey bir evladımızın hayatından daha değerleri olamaz. Biz Türk sporunun 60 yıllık çınarı Yıldırım Bosna olarak, bu şartlarda sportif mücadele etmeninin bir anlamı olmadığına kanaat getirdik. Bu nedenle futbol a takımımızı şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuz şu durumda ligden çekiyoruz. Bu sezon ligde kalan maçlara çıkmayacağız. Bu kararımızın Türk sporunun geleceği ve içinde bulunduğumuz futbol terörü illetinin son bulması adına hayırlar getirmesini diliyoruz.”