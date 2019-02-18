Ali Koç'un açıklamasına yer veren Fanatik'in yayın yönetmeni kovuldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i eleştiren açıklamalarına yer veren Fanatik gazetesinin genel yayın yönetmeni Demirören tarafından kovuldu.

Türkiye’nin en çok satan spor gazetelerinden Fanatik'in Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen ile Demirören Medya Grubu'nun yolları ayrıldı.

Necil Ülgen uzun yıllardır Fanatik gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yapıyordu.

Odatv'de yer alan habere göre, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Medya Grubu’na satılması sonrasında, Fanatik hariç tüm genel yayın yönetmenleri değişmişti. Doğan Medya döneminden kalan tek genel yayın yönetmeni Necil Ülgen'di.

İddiaya göre Ülgen’le yolların ayrılmasının nedeni Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklamaları oldu. Ali Koç geçen hafta yaptığı açıklamada Yıldırım Demirören’i eleştirmişti. Fanatik gazetesi de Ali Koç’un bu açıklamalarına yer verdi. Bunun üzerine Fanatik'in Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen’le yollar ayrıldı.