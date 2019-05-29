Ali Koç'a Emre Belözoğlu tepkisi

Eski Fenerbahçe yöneticisi Atilla Kıyat, hakkındaki Cemaat iddiaları nedeniyle Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe’ye transferine tepki gösterdi.

Hakkında Cemaat soruşturması olan Emre Belözoğlu’nu Başakşehir’den transfer eden Fenerbahçe'ye, eski yöneticisinden tepki geldi.

Bir dönem Fenerbahçe Yönetim Kurulunda asbaşkan ve basın sözcülüğü görevini de yürüten Atilla Kıyat, "KOÇ soyadını Belözoğlu soyadı ile bir araya getirmenin sizce mahsuru yoksa ben Fenerbahçeliliğimi askıya alıyorum” ifadesini kullandı.

İDDİALAR NELER?

Gazeteci Toygun Atilla'nın yeni kitabı “İfşa”da Cemaat’in futbol yapılanmasına ilişkin ayrıntılar yer almış, kitapta Emre Belözoğlu'na ilişkin de önemli iddialara yer verilmişti.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve Cemaat'le Gaziantepspor'da oynarken tanıştığını belirten Bekir İrtegün, Fenerbahçe’deki Cemaat toplantılarında Emre Belözoğlu, Uğur Boral, Ertuğrul Taşkıran, Alper Potuk, Orhan Şam, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal gibi isimlerin yer aldığını, Risale-i Nur okunduğunu, Gülen’in videolarının izlendiğini ileri sürmüş, bazı toplantıların Emre Belözoğlu’nun evinde yapıldığını söylemişti.

Cemaat konusunda ifade veren bir diğer futbolcu olan Galatasaraylı futbolcu Mustafa Kocabey ise, Hakan Şükür, Arif Erdem, Cihat Arslan, Okan Buruk ve Emre Belözoğlu’nun Galatasaray’daki diğer futbolcuları Cemaat adına etki altına almaya çalıştığını ifade etmişti.

Hakkında Cemaat soruşturması açılan isimlerden olan Belözoğlu'na ilişkin verilen bu ifadelere rağmen bir işlem yapılmadı.