Ali Koç, Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün durumuyla ilgili FB TV'de bazı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "İlk geldiğimiz gün gördük ki banka hesaplarımızda bir kuruş yoktu. Bankalar, faktoring şirketleri kapımıza gelmeye başladılar. Toz pembe bir dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Kimse ile hesaplaşmak için buraya gelmedik. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Bazı yapamadığımız durumları neden yapamadığımızı herkesin bilmesi gerekiyor" dedi.

Koç, Fenerbahçe Kongresi'nden bu yana neler olduğunu ve Fenerbahçe'yi gelecekte nelerin beklediğini, planlanan yol haritasını ve amatör branşlardaki son durumu FB TV'de açıkladı.

Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'621 MİLYON AVRO BORCUMUZ VAR'