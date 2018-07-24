Ali Koç, Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kulübün durumuyla ilgili FB TV'de bazı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "İlk geldiğimiz gün gördük ki banka hesaplarımızda bir kuruş yoktu. Bankalar, faktoring şirketleri kapımıza gelmeye başladılar. Toz pembe bir dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Kimse ile hesaplaşmak için buraya gelmedik. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Bazı yapamadığımız durumları neden yapamadığımızı herkesin bilmesi gerekiyor" dedi.
Koç, Fenerbahçe Kongresi'nden bu yana neler olduğunu ve Fenerbahçe'yi gelecekte nelerin beklediğini, planlanan yol haritasını ve amatör branşlardaki son durumu FB TV'de açıkladı.
Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
'621 MİLYON AVRO BORCUMUZ VAR'
- Bizim borçlarımız 31 Mayıs 2018 itibariyle 3.2 milyar TL. O günün kuruyla bu rakam 621 milyon avroya denk geliyor. 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borç ise 2,2 milyar TL. 2,2 milyarlık TL 1 yılda ödenmesi gereken borcun biz geldiğimiz dönemde 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu.
- Seçim öncesinde Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştik. Katılım sayısıyla, statta yapılmasıyla tarihi bir seçim olacak demiştim. Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap eden bir seçim oldu. Bir taraf farklı kazanacak demiştim, öyle de oldu. Kimse de bu kadar farkı beklemiyordu.
- Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun içinde olduğu durumun sürdürülemeyeceğini söylemiştim. Sürdürülemez derken, mali durum, Avrupa ile rekabet yönünden südürülemeyeceğini ifade ettik.
- İlk geldiğimiz gün gördük ki banka hesaplarımızda bir kuruş yoktu. Bankalar, faktoring şirketleri kapımıza gelmeye başladılar. Toz pembe bir dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Kimse ile hesaplaşmak için buraya gelmedik. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Bazı yapamadığımız durumları neden yapamadığımızı herkesin bilmesi gerekiyor.