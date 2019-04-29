Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç devrildi: Josef Sural hayatını kaybetti

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Josef Sural hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan bir VIP minibüs Alanya yakınlarında kaza yaptı. İçinde 7 futbolcu ile 2 sürücünün olduğu belirtilen minibüste 1'i ağır 3 futbolcu yaralandı.

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dönüşe geçti. Kayseri'den bir firmadan kiralandığı belirtilen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs saat 02.30 sıralarında Alanya´ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi.

Kazada futbolculardan Josef Sural başını çarparak ağır yaralanırken, Welinton Souza ve Isaac Sackey ise hafif şekilde yaralandı. Diğer futbolcular ve 2 sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı futbolcular ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Josef Sural hayatını kaybetti.

SURAL KİMDİR?

30 Mayıs 1990 yılında Çekya'da doğan forvet oyuncusu Josep Sural, kariyerine 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başladı. Çek forvet, daha sonra 2011-2016 yılları arasında Slovan Liberec takımında forma giydi. 2016 yılında Çekya'nın köklü takımı Sparta Prag'a transfer olan 29 yaşındaki forvet, attığı gollerle adından söz ettirdi.

Josep Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Sparta Prag'tan Alanyaspor'a bedeliyle transfer oldu. Devre arası transfer döneminde 160 bin euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'a transfer olan Sural, çıktığı 9 maçta 1 gol attı.