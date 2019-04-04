AKP'nin İstanbul'u kaybetmesinin ardından Başakşehir ne olacak?

AKP'nin İstanbul seçimlerini kaybetmesi sonrası yıllarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Başakşehir'in durumu da merak konusu oldu. Kulüp belediyenin kaybedilmesiyle birlikte önemli bir para kaynağından mahrum kalacakken, AKP'nin kulübe sponsor olan birçok firma üzerinden para aktarımına devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da AKP'nin seçimleri kaybetmesi sonrası spor camiasında gözler Başakşehir'e çevrildi.

Kulüp belediyenin kaybı sonrası önemli bir finans kaynağını kaybederken, buna karşın Deco-Vita, Medipol, 3. İstanbul, THY, Doğa, Ziraat Katılım, İntercity, Macron, Fakir, İntermega Güvenlik, Kalyon, Sırma, Turex, Nef, Vodafone, Sunny, Kiğılı, Denizbank ve Burger King'in desteği sürüyor.

Başakşehir'in para kaynaklarını inceleyen haberimizin ilgili bölümünü bir kez daha hatırlatıyoruz:

1) Kulübün arkasında iktidarın olmadığını söyleyen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan başlayalım. 2002 yılında AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan Göksel Gümüşdağ, 2004 yılında Küçükçekmece ilçesi Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi aynı zamanda Istanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine ve Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007, 2009 ve 2014 yıllarında ise Istanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan vekilliğine seçildi ve halen bu görevi yürütüyor..

Gümüşdağ belediyenin Spor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak da görevlerine devam ediyor.

Gümüşdağ aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın aile dostu olarak biliniyor.

2) Gümüşdağ'ın AKP'li kimliği takımın sponsor ve iktidar bağının da anahtarı aslında. Takımın resmi sitesinden de duyurduğu sponsorları şöyle: Deco-Vita, Medipol, 3. İstanbul, THY, Doğa, Ziraat Katılım, İntercity, Macron, Fakir, İntermega Güvenlik, Kalyon, Sırma, Turex, Nef, Vodafone, Sunny, Kiğılı, Denizbank, Burger King.

3) Başakşehir takımına adını da veren sponsor iktidar desteğinin de baş kanıtlarından biri: Medipol...

Yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ortaklarından olduğu ileri sürülen Medipol Hastaneleri'nin sahibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

4) Başakşehir'de yaptığı binlerce konutla adını duyuran Makro İnşaat, Başakşehir'in en büyük destekçilerinden. Geçtiğimiz yıl kulübün hem forma sponsoru hem de çok konuşulan Arda Turan transferinin sponsorlarından olan Makro İnşaat, yeni kurduğu "Decovita" adlı seramik firmasıyla Başakşehir'in yeni sponsorlarından da oldu. Makro İnşaat ve Decovita'nın sahibi Ercan Uyan, bir dönem Göksel Gümüşdağ gibi Küçükçekmece Belediyesi’nin AKP’li Meclis Üyeliğini yaparken, aynı zamanda AKP Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucu Başkanı.

5) Başakşehir'in dikkat çeken sponsorlarından bir diğeri ise Kalyon. AKP'nin İstanbul'daki proje takımı Başakşehir'e sponsor olan Kalyon, DSİ, İSKİ ve belediyelerden yüksek tutarlarda altyapı projesi alan bir firma olarak dikkat çekiyor. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Kalyon’un 2017 cirosu 1 milyar doların üzerinde.

6) Başakşehir'in iktidar bağının en net örneklerinden biri de Turizm Bakanı Mehmet Ersoy. Ersoy, Başakşehir'in önceki yönetim kurulunda yer alan ve kulübün basın sözcülüğü de yapan isimdi. Şimdi bakanlık görevinde bulunan Ersoy, kulübün sözcülüğü şimdilik "resmi" olarak bırakmış durumda.

7) Başakşehir'in forma sırt sponsoru olan "3. İstanbul" ise AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin "ASAF iş ortaklığıyla" birlikte hazırlığı konut projesinin adı.

Yani Başakşehir hem Büyükşehir'in hem de AKP'li belediyelerin desteğinden mahrum kalmıyor.