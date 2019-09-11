AKP'nin Arda Turan projesi de çöktü...

Berkay adlı şarkıcının burnunu kıran ve daha sonra şarkıcının tedavi gördüğü hastaneye silahla gidip ateş eden Arda Turan, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Turan hakkında 2 yılın üstünde cezanın kesinleşmesi durumunda futbol hayatının bitmesi gündemdeydi.

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı 62.maddesine göre, iki yılın üstünde hapis cezası alan futbolculara süreli hak mahrumiyeti cezası veriliyor.

Söz konusu madde şöyle:

(1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla bir süre ile hapis cezasına çarptırılanlar ya da Devletin güvenliğine veya, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine veya milli savunmaya ya da Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

(2) Disiplin ihlalleri nedeniyle gerçek kişilere verilen süreli hak mahrumiyeti cezalarında, cezanın infazının sona ermesinden itibaren on yıl geçmesi halinde ilgilinin talebi üzerine, TFF Yönetim Kurulu tarafından cezanın sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verilebilir.