Adana Demirspor'da seçim var

Adana Demirspor'da yarın yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da, başkanlık adaylığı için üç isim başvuruda bulundu.

Adana Demirspor'da yarın yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da başkanlık adaylığı için üç isim başvuruda bulundu.

8 Haziran Cuma (yarın) yapılacak olan Adana Demirspor Kulübü seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkan adaylığı üç isim başvuruda bulundu.

Yarın saat 14.00'te Sular VIP'te yapılacak olan kongrede eski yöneticilerden Kazım Bozan ve Aziz Kaya'nın yanı sıra geçen sene Küba'da adaylığını açıklayan ancak seçilemeyen Nilay Ateşoğulları da başkanlık adaylığı için başvuruda bulundu.

Emrah Tunç ise, denetim listesini kulübe iletti.