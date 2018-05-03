Adana Demirspor'da kongre kararı

Adana Demirspor yönetim kurulu 1 Haziran'da olağan genel kurulu toplama kararı aldı.

Adana Demirspor Yönetim Kurulu geçen yıl MHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün desteğiyle şaibeli bir şekilde başkan seçilen Mehmet Gökoğlu başkanlığında toplanarak 1 Haziran'da olağan genel kurul kararı aldı.

Adana Demirspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 1 Haziran Cuma günü saat 14.00'te yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantının 8 Haziran Cuma günü saat 14.00'te yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Geçen yıl başkanlığa adaylığını Küba'da açıklayan ve taraftardan büyük destek almasına rağmen başkan seçilemeyen Nilay Ateşoğulları'nın bu yıl da başkan adayı olması bekleniyor.

